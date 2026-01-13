Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ έδωσε το «παρών» η Νατάσσα Μποφίλιου το βράδυ της Δευτέρας. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη απόφαση για την ακύρωση της κοινής παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την εξέλιξη.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα… κάποιες φορές ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές όλα γίνονται για κάποιο λόγο, και κρατάω το πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη. Ξαναβρεθήκαμε με τον αγαπημένο μου φίλο, εννοώ σε επίπεδο επαγγελματικό και δημιουργικό, και αυτό ήταν μια υπέροχη εμπειρία» ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Όπως έγινε γνωστό πριν τρεις εβδομάδες ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία του Γιάννη Χαρούλη και της Νατάσσας Μποφίλιου, Hellenic Music Ensemble, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ότι «η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο» και για «περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».

Σου θυμίζουμε, ότι ο θετός γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος Χατζιδάκις είχε προχωρήσει σε μια ανακοίνωση στην οποία φαινόταν να αντιδρά έντονα στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, καταγγέλλοντας μονομερή ενέργεια.

