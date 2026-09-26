Η μεγάλη στιγμή για τη μεγαλύτερη συναυλιακή συνάντηση της χρονιάς έφτασε. Η Άννα Βίσση ανεβαίνει απόψε Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας (ΟΑΚΑ) για το «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA», σε μια ιστορική sold-out εμφάνιση που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 95.000 θεατές.

Μετά τις δύο καθηλωτικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επιστρέφει με ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών με σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου, σπουδαίες διεθνείς συνεργασίες (Argy, Orianthi) και ένα εκρηκτικό τρίωρο πρόγραμμα.

Δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα, τις παρατάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, τις οδηγίες πρόσβασης και όλες τις παρασκήνιες λεπτομέρειες.

Το χρονοδιάγραμμα της βραδιάς και η διεθνής παραγωγή

Η προσέλευση των δεκάδων χιλιάδων θεατών στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σταδιακά από τις 16:00 – 17:00, με τους διοργανωτές να απευθύνουν θερμή έκκληση προς το κοινό για όσο το δυνατόν πρωιμότερη άφιξη, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού στις εισόδους του σταδίου.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της βραδιάς διαμορφώνεται ως εξής:

16:00 – 17:00: Άνοιγμα των πυλών του ΟΑΚΑ και έναρξη σταδιακής προσέλευσης του κοινού.

Άνοιγμα των πυλών του ΟΑΚΑ και έναρξη σταδιακής προσέλευσης του κοινού. 20:00: Έναρξη του Pre-Show με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ και παραγωγό Argy (Αργύρη Θεοφίλη) .

Έναρξη του Pre-Show με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ και παραγωγό . 21:00: Η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή για ένα εκρηκτικό, συνεχές πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα της D&A Productions σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts, η οποία είχε αναλάβει και τις εμβληματικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, τοποθετημένη στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, εξασφαλίζοντας μια οπτικοακουστική εμπειρία 360° για κάθε γωνία του σταδίου:

Τον σχεδιασμό ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, η οποία έχει υπογράψει τα στάδια και τις περιοδείες ονομάτων-κολοσσών της παγκόσμιας μουσικής όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones.

Την σκηνοθεσία και την δημιουργική διεύθυνση υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν (Kim Gavin), με βιογραφικό που περιλαμβάνει τις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το «Concert for Diana», καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Adele, ο Elton John και οι Coldplay, ενώ το ενδυματολογικό κομμάτι επιμελείται η Rita Melssen, με τεράστια εμπειρία σε μεγάλες διεθνείς περιοδείες (όπως το «The Celebration Tour» της Madonna).

Οι σημαντικές συμμετοχές, η Orianthi και η έκπληξη του Spotify

Η βραδιά περιλαμβάνει σημαντικές μουσικές συμπράξεις και εκπλήξεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το κοινό του ΟΑΚΑ:

Argy (Αργύρης Θεοφίλη): Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός, με τον οποίο η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω», θα δώσει τον παλμό στο pre-show αλλά και σε ειδικό σημείο του main show. Orianthi: Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι η ζωντανή παρουσία της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, η οποία το 2009 είχε επιλεγεί από τον Michael Jackson για τις ιστορικές συναυλίες «This Is It». Η ίδια σε ανάρτησή της δήλωσε ενθουσιασμένη για τη σύμπραξή της με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ. Σάκης Ντόβολης: Στη σύνθεση της πολυμελούς ορχήστρας εντάσσεται πλέον ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης, διαδεχόμενος τον Κάρλος Πέρεζ (Carlos Perez) μετά από 11 χρόνια συνεργασίας. Το τραγούδι του κοινού (Spotify Vote): Κατά τη διάρκεια του σόου θα αποκαλυφθεί ζωντανά στη σκηνή το νικητήριο τραγούδι που ψήφισαν οι φανς μέσα από την ειδική playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, ανάμεσα στις επιλογές «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά». Φωτεινά βραχιολάκια: Στους 95.000+ θεατές θα διανεμηθούν ειδικά φωτεινά βραχιολάκια, τα οποία θα συγχρονίζονται με τον φωτισμό και τη μουσική, μετατρέποντας ολόκληρο το στάδιο σε μέρος του show.

Τα δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κατευθύνονται ταυτόχρονα προς το Αμαρούσιο, η μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή.

Μετακίνηση με ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) και Μετρό

Ο σταθμός «Ειρήνη» του ΗΣΑΠ εφάπτεται των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, ενώ εναλλακτικά εξυπηρετεί και ο σταθμός «Νερατζιώτισσα».

Για τη διευκόλυνση της αποχώρησης των θεατών, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ειδική παράταση στη λειτουργία της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) έως τις 02:10.

Τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

01:15 Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

01:30 Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

01:56 Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

02:00 Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, λόγω Σαββάτου, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επιτρέποντας τις μετεπιβιβάσεις από τον ΗΣΑΠ στους κεντρικούς σταθμούς (π.χ. Αττική, Ομόνοια, Μοναστηράκι).

Όσον αφορά την μετακίνηση με ΙΧ, δικαίωμα στάθμευσης εντός του περιφραγμένου χώρου του ΟΑΚΑ έχουν αποκλειστικά τα άτομα ΑμεΑ που κάνουν χρήση αμαξιδίου, στα οποία έχει ήδη αποσταλεί ειδικό ηλεκτρονικό voucher στο email δήλωσης κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Ο καιρός, οι κανόνες ασφαλείας και οι απαγορεύσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ, η πιθανότητα βροχής στην περιοχή του Αμαρουσίου την ώρα της συναυλίας είναι εξαιρετικά μικρή. Ωστόσο, λόγω της αυστηρής απαγόρευσης των μεγάλων ομπρελών, συνιστάται στους θεατές να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αδιάβροχο.

Στις πύλες εισόδου του Ολυμπιακού Σταδίου θα διενεργούνται αυστηροί σωματικοί έλεγχοι και έλεγχοι αποσκευών.

Τι απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο:

Τσάντες και σακίδια: Δεν επιτρέπονται τσάντες ή σακίδια πλάτης με μέγεθος μεγαλύτερο από Α4 .

Δεν επιτρέπονται τσάντες ή σακίδια πλάτης με μέγεθος μεγαλύτερο από . Εξοπλισμός: Απαγορεύονται επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, εξοπλισμός βιντεοσκόπησης και drones .

Απαγορεύονται επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, εξοπλισμός βιντεοσκόπησης και . Επικίνδυνα αντικείμενα: Αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, πυροτεχνήματα, συσκευές laser , γυάλινα και μεταλλικά δοχεία/μπουκάλια, καθώς και αντικείμενα ή πανό με κοντάρια που μπορούν να εκτοξευθούν.

Αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, πυροτεχνήματα, συσκευές , γυάλινα και μεταλλικά δοχεία/μπουκάλια, καθώς και αντικείμενα ή πανό με κοντάρια που μπορούν να εκτοξευθούν. Εξοπλισμός καθίσματος: Απαγορεύονται μεγάλες ομπρέλες, φορητές καρέκλες και καθίσματα.

Απαγορεύονται μεγάλες ομπρέλες, φορητές καρέκλες και καθίσματα. Ουσίες: Απαγορεύεται η εισαγωγή αλκοόλ και παράνομων ουσιών.

Εισιτήρια και QR Codes

Στο ΟΑΚΑ δεν θα λειτουργήσουν ταμεία πώλησης εισιτηρίων (θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης/info points). Οι διοργανωτές εφιστούν την προσοχή στους κατόχους να μην δημοσιοποιούν φωτογραφίες των εισιτηρίων τους στα social media με εμφανές το QR code, καθώς υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής.

Σχετικά με την προσβασιμότητα των παιδιών η είσοδος σε παιδιά κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενήλικα.Για παιδιά έως 6 ετών προβλέπεται δωρεάν είσοδος (χωρίς κατοχύρωση ξεχωριστής θέσης σε αριθμημένες ζώνες), ενώ επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει υψηλή ένταση ήχου και ενδέχεται να υπάρξει ακατάλληλη φρασεολογία.