Σε νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της προχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που τον περασμένο Οκτώβριο είχε ανησυχήσει τους ακολούθους της, αποκάλυψε μέσω Instagram πως τον τελευταίο μήνα ταλαιπωρείται από μια λοίμωξη, ενώ πλέον αντιμετωπίζει και λαρυγγίτιδα.

Παρά την ταλαιπωρία, η ίδια διατηρεί την αισιοδοξία και το χιούμορ της, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ενδιαφέρονται για την πορεία της υγείας της. Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, δημοσίευσε ένα νέο Instagram Story μέσα από το σπίτι της, όπου στέλνει ένα φιλί στους διαδικτυακούς της φίλους και εξηγεί πώς αισθάνεται.

«Τον τελευταίο μήνα με ταλαιπωρεί μια λοίμωξη και ήρθε να προστεθεί και μια λαρυγγίτιδα, έτσι για να μην βαριόμαστε 😂. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα σας, μην ανησυχείτε όλα περνάνε με ξεκούραση, πολύ ύπνο και αφωνία! Παρασκευή & Σάββατο έχουμε @act.one_skg μην ξεχνιόμαστε! Love you ❤️», έγραψε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Ηλιάδη είχε περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στα μέσα Οκτωβρίου, όταν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από έξι συνεχόμενες ημέρες με πυρετό και έντονη σωματική εξάντληση.

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