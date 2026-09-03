Η Βίκυ Καγιά επιβεβαίωσε ξανά τον τίτλο του απόλυτου fashion icon της Ελλάδας. Ως καλεσμένη της Armani Beauty στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η δημοφιλής παρουσιάστρια και μοντέλο μάγεψε το κόκκινο χαλί από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση. Η απαράμιλλη αυτοπεποίθηση και η αισθητική της ξεχώρισαν ανάμεσα σε διεθνείς αστέρες, ενώ η στυλιστική της επιλογή συνδύασε αριστοτεχνικά τη διαχρονική χολιγουντιανή λάμψη με τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Το statement στυλ του ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Με παντελόνι που είχε ενσωματωμένη φούστα και άνοιγμα μπροστά σε βαθύ μπλε μεταλιζέ τόνο και ασορτί στραπλες τοπ, η εικόνα της ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Το look συμπληρώθηκε ιδανικά με ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες στην ίδια απόχρωση, ενώ λιτά κοσμήματα με πέρλες κόσμησαν τα αυτιά και τον καρπό της, αναδεικνύοντας το quiet luxury style. Μάλιστα, η εμφάνισή της χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο μάθημα για το πώς μπορείς κι εσύ να δείχνεις εντυπωσιακή χωρίς υπερβολές.

Και η Δανάη Παππά έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας φορώντας ένα μαύρο lingerie dress που είχε την υπογραφή των Mi-Ro.

Η Βενετία αυτές τις μέρες ζει στους ρυθμούς του κινηματογράφου και η Δανάη Παππά απολαμβάνει για ακόμη μία φορά το Lido και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που υποδέχεται όλη την αφρόκρεμα της διεθνούς showbiz.

Οι δύο κυρίες κέρδισαν κοινό και φωτογράφους, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί. Οι ενημερωμένες επιλογές, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η έμφαση στα σωστά αξεσουάρ είναι τα στοιχεία που κάνουν μια γυναίκα να ξεχωρίζει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danae Pappa (@danouuz)

govastiletto.gr -Βίκυ Καγιά: Οι φωτογραφίες από την απόδρασή της στη Βενετία