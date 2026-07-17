Για ακόμα μία φορά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κατάφερε να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα, επιλέγοντας τη Βουλιαγμένη για να απολαύσει μια χαλαρή βόλτα δίπλα στο κύμα. Η εντυπωσιακή influencer και επιχειρηματίας μαγνήτισε τους πάντες με την παρουσία της, φορώντας ένα άκρως αποκαλυπτικό μπικίνι σε γήινους τόνους που αναδείκνυε ιδανικά το γυμνασμένο της σώμα και τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την Αλεξάνδρα σε στιγμές χαλάρωσης, άλλοτε να απολαμβάνει τον ήλιο στην ξαπλώστρα της και άλλοτε να κάνει μια μικρή βόλτα στην παραλία, έχοντας πάντα στο χέρι το κινητό της. Με φυσικό look, ξανθά μαλλιά λουσμένα από τον ήλιο και ελάχιστο μακιγιάζ, απέδειξε πως δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει.

Πώς διατηρεί αυτό το εντυπωσιακό κορμί

Η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, με έμφαση στις ασκήσεις ενδυνάμωσης, στους κοιλιακούς και στα πόδια, ενώ δεν παραλείπει τις προπονήσεις με βάρη και pilates. Παράλληλα, προσέχει τη διατροφή της, επιλέγοντας γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη, σαλάτες και σύνθετους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να στερείται μικρές απολαύσεις όταν το επιθυμεί.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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