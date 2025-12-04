H Αντελίνα Βαρθακούρη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου μαγειρικής της MamaTsita με τίτλο «Μαγειρεύω Χριστούγεννα» και έκλεψε τις εντυπώσεις με την ανανεωμένη εικόνα της.

Η ίδια μιλώντας στους δημοσιογράφους απάντησε αναφορικά με τα κιλά που κατάφερε κι έχασε: «Διαβάζω πολλά σχόλια που λένε αδυνάτισα με ενέσεις. Είναι άδικο. Ήταν ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου και είναι άδικο».

Γωγώ Παπαδιονυσίου (MamaTsita)

Όσο για το πώς θα περάσει τις φετινές γιορτές; Η Αντελίνα Βαρθακούρη ανέφερε: «Τα Χριστούγεννα όπως κάθε Χριστούγεννα θα έχουν πάρα πολύ οικογένεια μέσα τους. Τους αρέσει στα παιδιά μου να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να μαγειρεύω πάρα πολλά φαγητά». Για το event η Αντελίνα πραγματοποίησε μία άκρως κομψή εμφάνιση και κέρδισε κολακευτικά σχόλια. Όπως θα δείτε η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη και παρουσιάστρια φόρεσε ένα φούξια σατέν παντελόνι το οποίο συνδύασε με μαύρο πλεκτό ζιβάγκο. Ολοκλήρωσε το look με ένα εντυπωσιακό maxi βελούδινο πανωφόρι που είχε στο τελείωμα κεντημένα λουλούδια και μαύρες μυτερές γόβες.

Αντελίνα Βαρθακούρη-Γωγώ Παπαδιονυσίου (MamaTsita)-Γρηγόρης Αρναούτογλου-Σίσσυ Φειδά-Ανδρέας Λαγός

Γρηγόρης Αρναούτογλου-Γωγώ Παπαδιονυσίου (MamaTsita)-Νάνσυ Αντωνίου

Φωτογραφίες: NDP photo agency