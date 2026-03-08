Το βράδυ του Σαββάτου, 7 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε το Melodifestivalen 2026, δηλαδή ο Εθνικός Τελικός της Σουηδίας για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Δώδεκα διαγωνιζόμενοι εμφανίστηκαν ξανά στη σκηνή για να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας.

Μετά το διαγωνιστικό κομμάτι, η αγωνία κορυφώθηκε όταν ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας για να αναδειχθεί ο νικητής.

Στη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Σουηδίας υπήρχαν και επιτροπές από άλλες χώρες, όπου ανάμεσά τους ήταν και η Ελλάδα.

Μάλιστα, το πρόσωπο που συνδέθηκε live με το Melodifestivalen 2026 και ανακοίνωσε τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής ήταν η Έλενα Παπαρίζου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Η τραγουδίστρια, που κέρδισε στη Eurovision το 2005 και έχει γεννηθεί στη Σουηδία, αφού καλησπέρισε στα ελληνικά και στα σουηδικά, έδωσε στη συνέχεια τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής.

Νικήτρια του Melodifestivalen 2026 αναδείχθηκε η Felicia, η οποία θα βρεθεί στη σκηνή της Eurovision 2026 με το τραγούδι “My System”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη INFE GREECE 🇬🇷 (@infegreececom)

govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Γιόρτασε τα 44 της με τούρτα και ευχές