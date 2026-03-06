Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Oprah Winfrey στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, με την παρουσιάστρια να εμφανίζεται αισθητά αδυνατισμένη, έπειτα από τις αλλαγές που έχει κάνει στον τρόπο ζωής της και τη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η 72χρονη παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο σόου του οίκου Chloe, συνοδευόμενη από τη στενή της φίλη Γκέιλ Κινγκ. Η Oprah Winfrey εμφανίστηκε με ένα κομψό σύνολο, φορώντας κοντό μπεζ τζάκετ πάνω από κρεμ μπλούζα και τζιν με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και χρυσούς κρίκους.

Η εντυπωσιακά ανανεωμένη σιλουέτα της χωρίς αμφιβολία έκλεψε τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Για του λόγου το αληθές…

Έκανε χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους

Η διάσημη παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει το 2023 ότι έκανε χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic, τα οποία –όπως είχε εξηγήσει– χρησιμοποίησε ως «εργαλείο» για να χάσει κιλά. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, εντάσσοντας στη ρουτίνα της συστηματική άσκηση, με προπονήσεις έως και έξι ημέρες την εβδομάδα.

Μιλώντας στο περιοδικό People τον περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, εξηγώντας ότι πλέον γυμνάζεται τακτικά, είτε τρέχοντας σε διάδρομο είτε κάνοντας πεζοπορία και βάρη. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Δεν καταλαβαίνω τον άνθρωπο που νιώθει νωθρός όταν δεν γυμνάζεται».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ίδια είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 107 κιλά. Αν και το σημερινό της βάρος δεν έχει γίνει γνωστό, έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να φτάσει περίπου 72 κιλά.

