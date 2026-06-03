Η Aryna Sabalenka κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω της κατά την πρεμιέρα της στο φετινό Roland Garros.

Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν εντυπωσίασε μόνο με το παιχνίδι της, αλλά και με τις πολυτελείς στυλιστικές της επιλογές.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (26/05), στον αγώνα της κόντρα στην Ισπανίδα Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο, η κορυφαία τενίστρια εισήλθε στο κορτ φορώντας ένα custom σετ κοσμημάτων από το νεοϋρκέζικο brand «Material Good». Τα πανέμορφα κομμάτια, που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για εκείνη, μαγνήτισαν το κοινό, με την αξία τους να υπολογίζεται κοντά στα 75.000 δολάρια!

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Με εντυπωσιακό κολιέ 23 καρατίων

Η Aryna Sabalenka ταίριαξε το μαύρο-κόκκινο διάτρητο φόρεμά της και τα λευκά Nike παπούτσια της με δύο άκρως πολυτελή κολιέ. Τα κοσμήματα έφεραν επάνω τους 200 καράτια γρανάτη και 23 καράτια αληθινών διαμαντιών, αποδεικνύοντας ότι το αθλητικό στυλ μπορεί να γίνει απίστευτα glam.

Η λάμψη και το μέγεθος των διαμαντιών αποτύπωναν με τον καλύτερο τρόπο το πάθος και την ένταση που βγάζει σε κάθε της χτύπημα.

Εκτός από τα κολιέ, η κορυφαία τενίστρια φόρεσε ένα μενταγιόν, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα φίνο βραχιόλι, απογειώνοντας το high-end αθλητικό της look.

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Τα κοσμήματα είναι η αδυναμία της

Τα luxury αξεσουάρ αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της Aryna Sabalenka. Την ώρα που οι περισσότερες τενίστριες επιλέγουν να αφαιρούν κάθε περιττό αντικείμενο πριν τον αγώνα, η Sabalenka υποστηρίζει με πάθος την αγάπη της για την υψηλή κοσμηματοποιία εντός κορτ. Από λαμπερές σειρές διαμαντιών και σκουλαρίκια με ζαφείρια, μέχρι το εμβληματικό ρολόι Royal Oak του οίκου Audemars Piguet, η πρωταθλήτρια αποδεικνύει ότι η κομψότητα και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συνυπάρξουν απόλυτα.

Η Sabalenka εξήγησε μετά τον αγώνα: «Νιώθω αρκετά άνετα. Για μένα είναι σημαντικό να έχω μια όμορφη εμφάνιση. Όταν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, παίζω καλύτερα και αισθάνομαι υπέροχα.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Αυτή η στυλιστική προσέγγιση αντικατοπτρίζει απόλυτα τη νοοτροπία μιας ολόκληρης νέας γενιάς τενιστριών. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ναόμι Οσάκα, η οποία μαγνήτισε επίσης τα βλέμματα με το look της στο φετινό Roland Garros, αλλά και η Κόκο Γκάουφ.

Είναι φανερό ότι όλο και περισσότερες αθλήτριες επιδιώκουν πλέον να φέρουν την προσωπική τους αισθητική ταυτότητα μέσα στο γήπεδο, προσαρμόζοντάς την ιδανικά στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

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