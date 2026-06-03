Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έρχεται να ενισχύσει την Ένωση με την εμπειρία του.

Η μετακίνησή του από την τουρκική ομάδα στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, μόλις περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Πέρα από την αθλητική του πορεία, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός κουβαλά μια ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία, η οποία έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο γάμος με την σέξι Άννα Ζούμπκοβα

Ο Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ είναι παντρεμένος από το 2019 με την Άννα Ζούμπκοβα. Η Ζούμπκοβα είναι γνωστό μοντέλο στην Ουκρανία, ενώ μάλιστα έχει πρωταγωνιστήσει και στο εξώφυλλο του Playboy.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί μια κόρη, τη Σοφία, η οποία γεννήθηκε το 2021.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zubkov Oleksandr (@zubiksane4ka)

Η κρίση στη σχέση τους και οι αιχμές απιστίας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zubkov Oleksandr (@zubiksane4ka)

Το ζευγάρι έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς το 2024 υπήρξε κρίση στη σχέση του, με αναρτήσεις στα social media και αμοιβαίες αιχμές για απιστία και προβλήματα στη συμβίωση. Μάλιστα η Άννα είχε προχωρήσει τότε ακόμη και σε αίτηση διαζυγίου.

Παρά τις εντάσεις, στη συνέχεια υπήρξαν ενδείξεις επανασύνδεσης, με κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις που έδειχναν πως το ζευγάρι προσπάθησε να αφήσει πίσω τις διαφορές του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την τελική κατάσταση της σχέσης τους, καθώς τα δημοσιεύματα παραμένουν αντικρουόμενα.

Η υπόθεση του γάμου τους εξακολουθεί να παρουσιάζεται με διαφορετικές εκδοχές στον διεθνή Τύπο. Άλλοτε γίνεται λόγος για οριστικό χωρισμό και άλλοτε για επανασύνδεση, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση που να κλείνει οριστικά το θέμα.

Η συμφιλίωση του ζευγαριού

Σύμφωνα με πρόσφατες αναρτήσεις της Άννας Ζούμπκοβα στα social media, το ζευγάρι συμφιλιώθηκε και συνεχίζει να είναι μαζί. Η εξομολόγηση της συζύγου του Ζουμπκόφ για τη συμφιλίωση έδωσε ελπίδα ότι η οικογένεια μπορεί να προχωρήσει μπροστά, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ελλάδα με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zubkov Oleksandr (@zubiksane4ka)

Η σύζυγος του παίκτη της εθνικής Ουκρανίας, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη δύσκολη ψυχολογική της κατάσταση κατά τη διάρκεια της ζωής της στη Μαρμπέγια της Ισπανίας.

Η Άννα Ζούμπκοβα ανέφερε ότι πέρασε μια κρίσιμη περίοδο και απευθύνθηκε σε ειδικούς για βοήθεια.

«Μέχρι πρόσφατα ήθελα να πεθάνω. Ο ψυχολόγος και η ιππασία με έβγαλαν από αυτή την κατάσταση». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εδώ και τρία χρόνια ζει ως μετανάστρια και ουσιαστικά φροντίζει μόνη της την οικογένεια και το παιδί. Έχει αναλάβει τη θεραπεία του παιδιού, την αναζήτηση γιατρών, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, την παρακολούθηση της κατάστασης μετά από αναφυλακτικό σοκ, ζητήματα εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση περιστατικών bullying της κόρης της.

Ανέφερε επίσης προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με το άγχος: υπέφερε ταυτόχρονα από ωτίτιδες, βρογχίτιδα και ιγμορίτιδα, ενώ παράλληλα παρουσίαζε και επιδείνωση της όρασης. Είπε ότι ζήτησε μόνη της ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Είμαι χάλια. Και για αυτή την κατάσταση ευθύνεται άμεσα ο άντρας μου, που με διέλυσε με ένα δυσβάσταχτο βάρος. Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι είμαι αδύναμη! Ξέρω ότι με τον καιρό η ζωή θα το ξεπεράσει και θα φτιάξει. Προς το παρόν είμαι ευγνώμων στον ψυχολόγο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Γιατί δεν έχω κανέναν άλλον», έγραψε η Άννα Ζούμπκοβα.

Η μετακόμιση στην Αθήνα μπορεί να αποτελέσει μια νέα αρχή για την οικογένεια του διεθνούς ποδοσφαιριστή, μακριά από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Ισπανία.

govastiletto.gr -Estrella Nouri: Ποια είναι η εντυπωσιακή σύζυγος του Thomas Walkup – Μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες