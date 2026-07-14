Μία εξαιρετικά σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε την Κυριακή (12.07.2026) η Όλγα Φαρμάκη.

Το πρώην μοντέλο και νυν σχεδιάστρια μόδας έδωσε το παρών στη βάφτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν που έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Αρτέμιδα με νονά την αδελφή της, Γωγώ Φαρμάκη και νονό έναν φίλο του ζευγαριού, ο οποίος ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί κοντά τους.

Ο γιος του ζευγαριού πήρε τα ονόματα Ιάσονας και Παναγιώτης μία ημέρα μετά τα πρώτα του γενέθλια.

Η Όλγα Φαρμάκη συνοδευόταν από τον σύντροφό της και επιχειρηματία, Σταύρο Μαντόπουλο και την μονάκριβη κόρη τους, Μαρέττα.

Η όμορφη οικογένεια τίμησε με την παρουσία της την Ευρυδίκη και τον Γρηγόρη που βάφτιζαν το παιδί τους με την σχεδιάστρια να μοιράζεται στον λογαριασμό της στο Instagram τόσο στιγμιότυπα από τη βάφτιση και τη διακόσμηση της εκκλησίας και του χώρου όπου έγινε το πάρτι της βάφτισης όσο και τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα.

Ξεχωρίζει η φωτογραφία που ποζάρει αγκαλιά με τον Σταύρο Μαντόπουλο και την 5χρονη κόρη τους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Farmaki🪬 (@olgafarmaki)

govastiletto.gr -Όλγα Φαρμάκη – Σταύρος Μαντόπουλος: Σπάνια οικογενειακά στιγμιότυπα!