Η Όλγα Φαρμάκη και ο Σταύρος Μαντόπουλος που είναι μαζί τα τελευταία εννιά χρόνια, αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας γι’αυτό και τα οικογενειακά στιγμιότυπα είναι ελάχιστα.

Το πρώην μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας μαζί με τον σύντροφό της και γνωστό επιχειρηματία βρέθηκαν πρόσφατα στις γυμναστικές επιδείξεις της κόρης τους, Μαρέττας που σήμερα είναι 5 ετών.

Η Όλγα Φαρμάκη που συνήθως μοιράζεται στα social media εικόνες από την επαγγελματική της ζωή, έκανε μία εξαίρεση και μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα με τον Σταύρο Μαντόπουλο και την μονάκριβη κόρη τους που αποτελεί για εκείνους την απόλυτη προτεραιότητα.

«Πάντα θα είμαστε εκεί για εσένα» σημείωσε η σχεδιάστρια σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, δείχνοντας πόσο στηρίζουν την κόρη τους.

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