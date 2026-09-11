Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 32χρονου αδελφού τους, Μανούσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του στο Αγρίνιο όταν άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, κατέρρευσε μπροστά στον εργαζόμενο της διανομής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η Όλγα και η Γωγώ Φαρμάκη έσπευσαν στο Αγρίνιο, προκειμένου να βρεθούν κοντά στην οικογένειά τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zougla.gr, τον Απρίλιο του 2024 ο Μανούσος Φαρμάκης είχε υποστεί πνευμονική εμβολή.

Οι δύο αδελφές έχουν ακόμη έναν αδελφό, τον Κώστα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό μαζί με τη δική του οικογένεια.

Ο Μανούσος Φαρμάκης ασχολούνταν τα τελευταία χρόνια επαγγελματικά με τη φωτογραφία και είχε συνεργαστεί σε κάποια projects με τις αδελφές του.

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