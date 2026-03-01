Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στην στον δημοσιογράφο Σπύρο Μουρελάτο, αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις και στην πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με υποθέσεις συνεπιμέλειας ανηλίκων.

Σε ερώτηση για την έντονη κριτική που δέχτηκε και την προσωπική της προσφυγή, η Κεφαλογιάννη τόνισε ότι πρόκειται για δικονομική διάταξη που αφορά όλους τους πολίτες και όχι για προσωπική νομοθέτηση.

«Κατανοώ τα καλοπροαίρετα ερωτήματα, όμως άλλο η πολιτική κριτική και άλλο η εργαλειοποίηση μιας δύσκολης οικογενειακής υπόθεσης», δήλωσε.

Η υπουργός επισήμανε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά της, αλλάζοντας σπίτι κάθε μία ή δύο ημέρες, δεν θα μπει σε δημόσια αντιδικία. «Η θέση μου είναι καθαρή: προτεραιότητα έχουν η προστασία, η σταθερότητα και το συμφέρον των παιδιών, με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Όπως έγινε γνωστό, τις προηγούμενες ημέρες η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την αγωγή εις βάρος του Μίνωα Μάτσα για θέματα επιμέλειας.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Συνδέσεις, εξήγησε ότι η διάταξη ήταν δικονομική και δίνει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να λύνει από μόνη της ουσιαστικά ζητήματα.

«Ως μάνα έχω δεχτεί άδικη κριτική», τόνισε, «αλλά όταν κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσεις τα τέσσερα παιδιά σου, αυτό θα έπρεπε να το σέβεται και να το κατανοεί ο καθένας».

Με σαφήνεια και ψυχραιμία, η Όλγα Κεφαλογιάννη ξεκαθάρισε ότι η προσωπική της στάση είναι αδιαπραγμάτευτη και επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ευημερία και τη σταθερότητα των παιδιών της.

Govastiletto.gr – «Λύγισε» η Όλγα Κεφαλογιάννη για την επίμαχη τροπολογία: «Τα παιδιά μου είναι πάνω απ’ όλα και θα παλέψω μέχρι τέλους»