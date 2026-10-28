Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα στην επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, Μίνω Μάτσα, αναφέρθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα καταφέρουν να συνεννοούνται καλύτερα, με γνώμονα το καλό των δίδυμων παιδιών τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και στην Αθηναΐδα Νέγκα, η υπουργός Τουρισμού παραδέχτηκε ότι η επικοινωνία αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι της κατάστασης που βιώνει, σημειώνοντας πως χρειάζεται ακόμη χρόνος για να εξομαλυνθούν τα πράγματα.

«Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο τέτοιο που θα έπρεπε να μας επιτρέπει να συνεννοούμαστε, θα καταφέρουμε να το δρομολογήσουμε λίγο καλύτερα στο μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια και πως η καλύτερη συνεννόηση είναι σημαντική για τα παιδιά τους.

Η σχέση με τον πρώτο της σύζυγο, Μάνο Πενθερουδάκη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε, επίσης, για τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους έχει μοιραστεί σημαντικά χρόνια της ζωής της.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως μια σχέση δεν διαγράφεται επειδή ολοκληρώθηκε, αλλά μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με διαφορετική μορφή.

Αναφερόμενη στον πρώτο της σύζυγο, Μάνο Πενθερουδάκη, με τον οποίο έζησαν μαζί για 15 χρόνια, αποκάλυψε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε όταν προέκυψαν τα προβλήματα με τον πατέρα των παιδιών της.

«Είναι ο άνθρωπος που με συμβούλεψε περισσότερο και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, γιατί με ξέρει περισσότερο και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως εξακολουθεί να τον εκτιμά, να τον σέβεται και να τον αγαπά.

Για την ίδια, οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μας μπορούν να παραμένουν σημαντικοί, ακόμη κι όταν η σχέση μαζί τους αλλάζει.

Govastiletto.gr – Όλγα Κεφαλογιάννη: «Λύγισε» μιλώντας για τα παιδιά της – «Είναι ένα κομμάτι που δεν το διαπραγματεύομαι»