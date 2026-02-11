Η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Αγάπη Πολίτη έδωσαν κοινό «παρών» σε μια μουσική βραδιά στο Θέατρο Παλλάς, τιμώντας τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Οι δύο γυναίκες πόζαραν μαζί, επιλέγοντας κομψές και διαχρονικές εμφανίσεις που κινούνταν σε γήινους και ουδέτερους τόνους.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη φόρεσε ένα tailored ανθρακί κοστούμι με διακριτική ρίγα, συνδυάζοντάς το με λευκό τοπ με δαντελένιο ντεκολτέ. Τα μακριά χρυσά σκουλαρίκια πρόσθεσαν μια διακριτική λάμψη, ενώ τα μαύρα δερμάτινα ankle boots ολοκλήρωσαν την μίνιμαλ και σύγχρονη εμφάνιση.

Η Αγάπη Πολίτη επέλεξε μια ζεστή παλέτα χρωμάτων με ροζ ζιβάγκο και ψηλόμεση καφέ παντελόνα σε φαρδιά γραμμή. Πάνω από το σύνολο φόρεσε μια μπεζ κάπα με κρόσσια, δημιουργώντας layering αποτέλεσμα που εξέπεμπε κομψότητα. Τα καφέ δερμάτινα αξεσουάρ, η ζώνη και η τσάντα Chanel συνδύασαν αρμονικά το look, ενώ το εντυπωσιακό statement κολιέ πρόσθεσε χαρακτήρα στην εμφάνιση.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα», περιλάμβανε μουσικές και τραγούδια του σπουδαίου δημιουργού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 110 χρόνια από τη γέννησή του, με συμμετοχές καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως οι Γιάννης Κότσιρας και Λένα Κιτσοπούλου.

Πηγή: NDP Photo Agency