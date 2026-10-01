Η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» στην ΕΡΤ, μιλώντας για την πορεία της ως Υπουργός Τουρισμού, αλλά και για την οικογένειά της.

Μετά το αφιερωματικό βίντεο που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, η Όλγα Κεφαλογιάννη «λύγισε» μιλώντας με τα πιο τρυφερά λόγια για τον χρόνο που περνά μαζί με τα δίδυμα.

«Τα παιδιά έκλεισαν τα 5. Ξεκίνησα να συγκινούμαι με τα παιδιά, αλλά επειδή έχω πει στη μαμά μου να με βλέπει γιατί είναι στην Κρήτη και έχω ένα μήνα να τη δω, μου έχει λείψει πολύ. Λέω, πού είναι η μαμά μου;», είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Περάσαμε μαζί με τα παιδιά μου τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι ένα κομμάτι που δεν το διαπραγματεύομαι. Πήγαμε στην Κρήτη και όχι μόνο. Έχουν γυρίσει πολλά μέρη της Ελλάδας τα παιδιά μου. Έχω επιδιώξει, όπου έχω υποχρεώσεις να πηγαίνουμε μαζί, για να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Αγαπάνε πολύ την Κρήτη», πρόσθεσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας παντρεύτηκαν στις 3 Μαΐου 2021, με έναν διακριτικό πολιτικό γάμο στις Σπέτσες, έχοντας στο πλευρό τους τις οικογένειές τους και λίγους αγαπημένους ανθρώπους. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα παιδιά τους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, με την Όλγα Κεφαλογιάννη να έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για το πόσο βαθιά την άλλαξε η μητρότητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι περνούσε σοβαρή κρίση στον γάμο του, με την ίδια να επιβεβαιώνει τότε δημόσια, τη δύσκολη περίοδο και να ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς της. Ακολούθησε η δικαστική διαδικασία για τη λύση του γάμου και τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούσαν τα δύο παιδιά τους.

govastiletto.gr – Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Οι δημόσιες ευχές για τα 5α γενέθλια των διδύμων τους