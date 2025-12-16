Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και αποκάλυψε ότι τις φετινές γιορτές θα μετακομίσει σε νέο σπίτι με τα δίδυμα παιδιά της.

Αυτή η αλλαγή έρχεται ένα χρόνο ακριβώς μετά το διαζύγιο της από τον μουσικοσυνθέτη Μίνωα Μάτσα.

Πιο συγκεκριμένα, η Όλγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε: «Θα μετακομίσω σε νέο σπίτι τις φετινές γιορτές. Θα αλλάξω σπίτι, οπότε έχω στόχο αυτό τα Χριστούγεννα. Και μετά θα υποδεχθώ τον καινούργιο χρόνο με τα δίδυμα παιδάκια μου, που μου δίνουν χαρά και αισιοδοξία. Δεν μου λείπει η αγκαλιά γιατί έχω τις αγκαλιές των δίδυμων, τετράχρονων παιδιών μου».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr – Αγάπη Πολίτη – Όλγα Κεφαλογιάννη: Σπάνια κοινή εμφάνιση σε μουσική παράσταση στο Θέατρο Άλσος