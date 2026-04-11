Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη , για τις ημέρες του Πάσχα. Συνοδευόμενη από τα δίδυμα παιδιά της, η υπουργός παρακολούθησε τις μοναδικές παραδόσεις του νησιού, βιώνοντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το Πάσχα στο Ιόνιο.

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, η Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε την εκκλησία μαζί με τα παιδιά της, όπου άναψαν κεράκια και συμμετείχαν στο κατανυκτικό κλίμα της ημέρας. Στη συνέχεια, βρέθηκαν στα παραδοσιακά δρώμενα του νησιού, όπου οι φιλαρμονικές μπάντες, οι πένθιμες μελωδίες και οι τοπικές συνήθειες δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες, λίγο πριν την περιφορά του Επιταφίου.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Μεγάλη Παρασκευή…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

