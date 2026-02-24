Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Συνδέσεις» στην ΕΡΤnews και απάντησε, μεταξύ άλλων, για τη διάταξη σχετικά με τη συνεπιμέλεια και τη δική της άμεση προσφυγή σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, η Υπουργός Τουρισμού, η οποία -όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες-, παραιτήθηκε από την αγωγή εις βάρος του Μίνου Μάτσα για το θέμα της επιμέλειας, ρωτήθηκε για τον θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη χρήση της διάταξης από την ίδια.

«Δεν ξέρω τώρα, αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική. Γιατί θέλω να πω ότι, όταν μία μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα 4χρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα ‘πρεπε να ‘ναι κάτι που θα ‘πρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα ‘πρεπε να το αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Η διάταξη που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήτανε μία σωστή και δίκαιη διάταξη, η οποία ήρθε μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα -όχι ουσιαστικές διατάξεις, ήτανε δικονομική διάταξη, δηλαδή έδινε δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν έλυνε από μόνη της ένα ουσιαστικό θέμα-. Ο αντίδικός μου (Μίνως Μάτσας) είπε ότι είναι κάτι που το είχα ζητήσει εγώ, αλλά γι’ αυτό μην μπούμε τώρα στο θέμα το προσωπικό» ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε μία διάταξη, η οποία όλοι λένε ότι ήταν ορθή και δίκαιη. Η διάταξη αυτή προϋπήρχε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε και αποσαφήνισε υφιστάμενη διάταξη, διότι είχε δει ότι στην ομολογία κρινόταν διαφορετικά από τον κάθε δικαστή. Άρα αυτό τι ήτανε; Άδικο για τον κόσμο, για τους πολίτες που ήτανε σε τέτοιες αντιδικίες και άλλοι κρινόντουσαν αν έπεφταν σε έναν δικαστή που το ερμήνευε έτσι, με τον ένα τρόπο, και άλλοι με έναν άλλο. Άρα έχει σημασία ό,τι κάνουμε και ό,τι νομοθετούμε, να αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ, μία διάταξη αφορά οποιονδήποτε είναι διάδικος σε τέτοια αντιδικία.

Άρα νομοθετήσαμε από τη Βουλή, μέσα από διαδικασία σωστή η οποία είχε τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, δύο μέρες συζήτησης στην Ολομέλεια και ονομαστική ψηφοφορία. Όταν γίνεται ονομαστική ψηφοφορία, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι κοιτάνε κάθε διάταξη, τι σημαίνει. Υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Άρα πολύ παραπάνω από την κυβερνητική πλειοψηφία» συμπλήρωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

govastiletto.gr -Όλγα Κεφαλογιάννη και Αγάπη Πολίτη: Κομψές και διαχρονικές – Μαγνήτισαν στο Θέατρο Παλλάς