Την ονομαστική της εορτή γιόρτασε η Όλγα Κεφαλογιάννη σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, η υπουργός Τουρισμού επέλεξε για τη βραδιά τον ιστορικό «Διόνυσο», σε μια μοναδική τοποθεσία κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί υποδέχθηκε μέλη της οικογένειάς της, στενούς φίλους και συναδέλφους της από τον πολιτικό χώρο.

Η λίστα των καλεσμένων ήταν περιορισμένη, καθώς η Όλγα Κεφαλογιάννη επέλεξε να κρατήσει τον εορτασμό σε στενό κύκλο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στη βραδιά βρέθηκαν επίσης η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, συμπληρώνοντας τον μικρό κύκλο των πολιτικών προσώπων που τίμησαν με την παρουσία τους την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Χριστόφορος Καπαρουνάκης-Όλγα Κεφαλογιάννη

Αθηναγόρας Ανδριαδάκης-Όλγα Κεφαλογιάννη

Δείτε φωτογραφίες

Χριστίνα Κεφαλογιάννη-Δανάη Κεφαλογιάννη-Όλγα Κεφαλογιάννη

Χριστίνα Κεφαλογιάννη-Άννα Καραμανλή

Χριστόφορος Καπαρουνάκης-Θωμάς Λιακουνάκος

Γιάννης Σαρακάκης-Έλενα Μπαρμπαλιά-Χριστόφορος Καπαρουνάκης

Όλγα Καραβερβέρη-Όλγα Κεφαλογιάννη

Λίνα Κλείτου-Όλγα Κεφαλογιάννη

Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος-Ρένα Σταθοκωστοπούλου

Νίκη Κεραμέως

Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου

Περικλής Κονδυλάτος-Βασίλης Ζούλιας

Λίνα Κλείτου-Πόπη Δομάζου-Ελένη Βάρσου

Πόπη Δομάζου-Νικήτας Κακλαμάνης-Όλγα Κεφαλογιάννη

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni 🇬🇷 (@olgakefalogianni)

Η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε την ονομαστική της εορτή στις 11 Ιουλίου και δέχθηκε πλήθος ευχών και μηνυμάτων από φίλους, συνεργάτες αλλά και διαδικτυακούς της ακολούθους.

Θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη που εισέπραξε, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όλους όσοι αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να της ευχηθούν.

Η φωτογραφία με τα παιδιά της ξεχώρισε, καθώς αποτύπωνε μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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