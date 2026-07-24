Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τίμησε τη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη για τη συμπλήρωση τριών ετών από την απώλειά της. Η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στο ανεξίτηλο αποτύπωμα και το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο της, τονίζοντας πως υπάρχουν προσωπικότητες που ξεπερνούν τον χρόνο και παραμένουν παρούσες στην καρδιά και τη σκέψη μας μέσα από την ανεξάντλητη προσφορά τους.

«Τρία χρόνια χωρίς τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ο χρόνος περνά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παρόντες. Στις μνήμες μας, στις αξίες που μας μετέδωσαν, στον τρόπο που μας έμαθαν να νοιαζόμαστε για τους άλλους.

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη έκανε την αγάπη πράξη και την προσφορά έργο ζωής. Για εμένα, ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειας μου. Ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το ήθος, τη γενναιοδωρία και την ανθρωπιά της.

Τρία χρόνια μετά, μας λείπει. Τη θυμάμαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Και νιώθω πως παραμένει κοντά μας, μέσα από το μεγάλο έργο της, μέσα από όλα όσα άφησε πίσω της», έγραψε στην ανάρτησή της η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni 🇬🇷 (@olgakefalogianni)

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