Η Άντζελα Δημητρίου γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της, Όλγας Κιουρτσάκη, με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημιούργησε ένα βίντεο-αφιέρωμα, γεμάτο από σπάνιες παιδικές φωτογραφίες της Όλγας, το οποίο συνόδευσε με τρυφερές ευχές.

Στο μήνυμά της, η Άντζελα Δημητρίου εξέφρασε την απεριόριστη αγάπη της και τη σημασία που έχει η κόρη της στη ζωή της.

«Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Εσύ είσαι ο πιο όμορφος λόγος που χαμογελάω κάθε μέρα. Να μεγαλώνεις με φως, δύναμη και όνειρα που φτάνουν ως τον ουρανό. Σε λατρεύω», έγραψε χαρακτηριστικά η περήφανη μητέρα, με την ανάρτηση να αποσπά χιλιάδες likes και σχόλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

Σε συνέντευξή της στον Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή After Dark η Άντζελα Δημητρίου είχε μιλήσει για τις σχέσεις με την κόρη της:

«Αγαπούσα πάρα πολύ την κόρη μου και τον γαμπρό μου, γιατί αυτοί μου είχαν μείνει και ένιωθα πολύ τυχερή που τους είχα και ήταν δίπλα μου. Με στήριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καμιά φορά ο γαμπρός μου μού έλεγε: “Μαμά, έλα να δούμε καμιά ταινία”. Η λέξη “μάνα” δεν έβγαινε εύκολα από το στόμα ενός γαμπρού. Αυτό το παιδί ήταν πολύ σεβαστικό, είχε μεγαλώσει με αρχές και αγάπησε πολύ το παιδί μου. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Η κόρη μου βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει πραγματικά, να τη στηρίζει στην καθημερινότητα και να είναι και πατέρας και μάνα».

govastiletto.gr -«Κόκκινο πανί» η Άντζελα Δημητρίου: Γιατί και ποιοι κινούνται νομικά εναντίον της, μετά από παλαιότερη δήλωση για την Τζένη Βάνου;