Η Όλγα Κιουρτσάκη, κόρη της Άντζελας Δημητρίου, μέσα από τα social media έκανε μία προσωπική εξομολόγηση. Συγκεκριμένα μίλησε ανοιχτά για τη λεύκη, την αυτοάνοση πάθηση με την οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια.

Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου αποκάλυψε πως από το 2009, όταν έμαθε τη διάγνωσή της, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά, καθώς για πολλά χρόνια απέφευγε ακόμα και να επισκεφθεί την παραλία εξαιτίας της ανασφάλειας που ένιωθε για την εικόνα του σώματός της.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, η μητρότητα στάθηκε η αφορμή για να αφήσει πίσω της τους φόβους και να αγκαλιάσει ξανά το καλοκαίρι, χωρίς να την απασχολούν τα σχόλια ή τα βλέμματα των άλλων.

«Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου από το 2009 που έμαθα πως έχω λεύκη και σταμάτησε να βγαίνω στην παραλία. Χαίρομαι πια το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζει, τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει πως έχω διχρωμίες στο σώμα μου και ξέρετε γιατί; Γιατί δεν το κάνω για μένα, για το παιδί. Μέσω του παιδιού μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα ούτε στην θάλασσα, ούτε στην παραλία αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει όλο τον χειμώνα» εξομολογήθηκε η Όλγα Κιουρτσάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kiourtsaki Olga_dk (@olga.d.k_)

Τα λόγια της συγκίνησαν πολλούς

Τα λόγια της συγκίνησαν πολλούς, καθώς ανέδειξαν όχι μόνο τη σωματική αλλά κυρίως την ψυχολογική διάσταση της λεύκης, μιας πάθησης που συχνά συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, διακρίνονται οι χαρακτηριστικές αποχρωματισμένες περιοχές στα πόδια της, τις οποίες πλέον επιλέγει να μην κρύβει, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής του εαυτού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kiourtsaki Olga_dk (@olga.d.k_)

Τι είναι η λεύκη

Η λεύκη είναι μια χρόνια αυτοάνοση δερματολογική πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα μελανοκύτταρα, δηλαδή στα κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη, τη χρωστική ουσία που δίνει χρώμα στο δέρμα, στα μαλλιά και σε ορισμένες περιπτώσεις στα μάτια.

Αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται λευκές ή πολύ ανοιχτόχρωμες κηλίδες σε διάφορα σημεία του σώματος. Η πάθηση δεν είναι μεταδοτική, ούτε απειλεί τη ζωή του ασθενούς, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής του.

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