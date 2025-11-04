Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER.

Η ταλαντούχα Δήμητρα Ματσούκα πρωταγωνιστεί στη διαχρονική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, υπό τη σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, χαρίζοντας στο κοινό δύο ώρες γέλιου, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ που περιλαμβάνει τους: Γιώργο Πυρπασόπουλο, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκο Σταυρακούδη και άλλους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, η Όλγα Τρέμη μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με το εκλεπτυσμένο της στιλ.

Η δημοσιογράφος επέλεξε ένα κομψό σακάκι Chanel, κρατώντας την iconic Birkin τσάντα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εκθαμβωτικές Valentino γόβες, συνδυάζοντας κομψότητα και διαχρονική φινέτσα.

Η εμφάνιση της Τρέμη απέδειξε πως η σωστή επιλογή luxury κομματιών μπορεί να αναδείξει κάθε εμφάνιση σε μία βραδιά γεμάτη λάμψη και στιλ, ενώ το κοινό δεν σταμάτησε να σχολιάζει την εκλεπτυσμένη παρουσία της στο πλαίσιο της πρεμιέρας.

Με αυτό το look, η Όλγα Τρέμη επιβεβαίωσε ξανά την αξεπέραστη ικανότητά της να συνδυάζει διαχρονικά fashion items με μοντέρνα αισθητική, κλέβοντας τις εντυπώσεις, ακόμα και σε μια βραδιά γεμάτη προσωπικότητες της τέχνης και της δημοσιογραφίας.

