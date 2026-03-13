Το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, η αθηναϊκή νύχτα «φωτίστηκε» από ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς. Το ιστορικό Posidonio στην παραλιακή μεταμορφώθηκε σε ένα high-end χώρο υποδοχής για το επίσημο πάρτι «Heaven Welcomes Warner Music Group», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Heaven Music, μέλος του Ομίλου Antenna, γιόρτασε με κάθε επισημότητα τη συνεργασία της με τον παγκόσμιο κολοσσό Warner Music Group. Η εκδήλωση δεν ήταν απλώς ένα πάρτι, αλλά η επισφράγιση μιας συμφωνίας που φέρνει τους μεγαλύτερους super stars του κόσμου (όπως οι Coldplay, Ed Sheeran και Charli XCX) ακόμα πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Οι λαμπεροί προσκεκλημένοι

Το «παρών» έδωσε η αφρόκρεμα της ελληνικής showbiz, καλλιτέχνες, στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικότητες από το χώρο των media.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους εθεάθησαν οι Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Μελίνα Ασλανίδου, Αγγελική Ηλιάδη, Στέλλα Γεωργιάδου κ.α..

Η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις 20:00 με ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα, όπου η αισθητική του Posidonio συνδυάστηκε με το διεθνές κύρος της Warner Music.

Στις γιγαντοοθόνες του stage προβάλλονταν music videos των κορυφαίων καλλιτεχνών της Warner, ενώ η μουσική επένδυση περιλάμβανε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες της εταιρείας.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency