Όλη η ελίτ του STAR βρέθηκε στο Glasshouse για την ετήσια κοπή της πίτας.

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και επώνυμες παρουσίες πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, με τον σταθμό να γιορτάζει σε ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό. Τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά, ειδικά κατά την είσοδο των παρουσιαστριών που έλαμψαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν στην κοπή πίτας ήταν ο Κωστής Στεφανής παρουσιαστής του Traction, ο Έντι Γαβριηλίδης, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η Άση Μπήλιου, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζήνα Κουτσελίνη, ο Γιώργος Ευγενίδης, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου και πολλοί άλλοι.

Οι κυρίες που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα, ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που έδειχνε άκρως εντυπωσιακή μέσα στο ασημένιο φόρεμά της.

Επίσης, τις εντυπώσεις έκλεψε και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αφού το το στενό, μαύρο, μάξι φόρεμά της της πήγαινε απίστευτα, ειδικά με το κόκκινο κραγιόν που επέλεξε.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου εξασφαλίζοντας τις αφίξεις όσων έδωσαν το παρών στη βραδιά του ANT1.

Έντι Γαβριηλίδης

Κωστής Στεφανής

Κωστής Στεφανής-Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Πέτρος Πολυχρονίδης

Γιώργος Ευγενίδης

4

Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου

Ζήνα Κουτσελίνη

Άγγελος Μπράτης

Δέσποινα Μοιραράκη

