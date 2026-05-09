Διπλή γιορτή για την Olivia Culpo, η οποία επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της για να ανακοινώσει πως περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η πρώην Μις Υφήλιος μοιράστηκε το “πιο όμορφο δώρο” με τους ακολούθους της στο Instagram την Παρασκευή 8 Μαΐου, ανεβάζοντας μια τρυφερή ανάρτηση.

«Το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Το μωρό Νο2 έρχεται σύντομα», έγραψε στη λεζάντα.

Το 34χρονο μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες μαζί με τον σύζυγό της και το πρώτο παιδί τους, την κόρη τους. Στην πρώτη εικόνα, το ζευγάρι φαίνεται πως βρίσκεται στη φύση, με τη μικρή Κολέτ να κάθεται στην αγκαλιά της μητέρας της τρώγοντας ένα μήλο. Σε δεύτερη φωτογραφία, η Culpo ποζάρει κρατώντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ ακολουθούν περισσότερα κλιπ με το υπερηχογράφημα του μωρού.

Η Olivia Culpo και ο Christian McCaffrey απέκτησαν την πρώτη τους κόρη τον Ιούλιο του 2025. Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2019, αρραβωνιάστηκε το 2023 κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Γιούτα και παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2024.

