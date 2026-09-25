Απάντηση σε όσους σχολιάζουν τις αλλαγές στο σώμα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έδωσε η Olivia Culpo, δηλώνοντας υπερήφανη για τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ζωής.

Η πρώην Μις Υφήλιος, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Κρίστιαν ΜακΚάφρι, δημοσίευσε βίντεο στο TikTok την Τετάρτη (23/09), όπου τόνισε πως η αυξανόμενη ζυγαριά αποτελεί απλώς σημάδι ότι το μωρό της αναπτύσσεται υγιώς. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν την απασχολεί η εξωτερική της εικόνα, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να στηρίξει ψυχολογικά κάθε γυναίκα που παρακολουθεί το περιεχόμενό της και βιώνει ανάλογες σκέψεις.

«Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεγαλώνω ένα μωρό», είπε χαρακτηριστικά η Culpo απευθυνόμενη στους επικριτές της και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που βλέπω ότι μεγαλώνω, σκέφτομαι πάντα ότι μεγαλώνει και το μωρό μου και αυτό σημαίνει ότι το μωρό μου είναι υγιές».

Δείτε το βίντεο

Μιλώντας στους followers της, η πρώην Μις Υφήλιος επισήμανε πως κανείς δεν θα πρέπει να ανησυχεί για την εμφάνισή του, παρά το γεγονός πως «όλοι αδυνατίζουν στις μέρες μας».

Η Olivia Culpo ανέφερε έπειτα πως οι αλλαγές στο σώμα της αποτελούν «το πιο ευάλωτο» κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας οικογένειας: «Κάνω το πιο ανιδιοτελές πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να κάνω, για τον καλύτερο λόγο που υπάρχει. Είναι μέρος της όμορφης θυσίας της μητρότητας».

Η ίδια δήλωσε ότι ακόμη και ο σύζυγός της της είπε να «δώσει χρόνο» και να «δείξει επιείκεια» στον εαυτό της.

«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, συγκρίνουμε και λέμε “Α, αυτή η γυναίκα αδυνάτισε τόσο γρήγορα”. Δεν ξέρεις αν εκείνη θήλαζε. Δεν ξέρεις πώς ήταν ο τοκετός της. Το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις είναι αυτό που κάνεις ως μητέρα για το παιδί σου. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος», συμπλήρωσε.

Η 34χρονη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της έξι μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της τον Ιούλιο του 2025. Όπως είχε αποκαλύψει σε μία ακόμη ανάρτησή της στο TikTok τον Μάιο, η εγκυμοσύνη ήταν απρόσμενη και ήρθε στη ζωή της ενώ είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Παρόλα αυτά, αισθανόταν «τόσο τυχερή που μπορεί να φέρει ένα ακόμη παιδί στον κόσμο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

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