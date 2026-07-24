Η Άννα Βίσση συναντά τον ARGY σε ένα μουσικό crossover που ενώνει την ξεχωριστή ερμηνευτική της ταυτότητα με τον δυναμικό ήχο της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Ο Έλληνας global superstar ARGY βρίσκεται στην κορυφαία στιγμή της πορείας του, ως ο Νο1 Έλληνας καλλιτέχνης παγκοσμίως στο Spotify. Με εκατομμύρια ακροατές, εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs του κόσμου και συνεργασίες με ονόματα όπως οι David Guetta, Anyma και Armin van Buuren, ο ARGY έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης dance σκηνής, με τα συνολικά streams του να ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο παγκοσμίως.

Με το «Όλο Πιο Πάνω», η Άννα Βίσση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον ήχο της, συναντώντας τη σύγχρονη ηλεκτρονική αισθητική ενός δημιουργού με ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή. Η εκρηκτική ερμηνεία της ενώνεται με τον επιβλητικό ηλεκτρονικό παλμό του ARGY, σε ένα τραγούδι με ένταση, συναίσθημα και απόλυτα σύγχρονο χαρακτήρα.

Σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα και σε παραγωγή του ARGY, το «Όλο Πιο Πάνω» μετατρέπει μια απρόσμενη συνεργασία σε ένα ισχυρό μουσικό statement.

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