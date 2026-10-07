Με μια λιτή αλλά εξαιρετικά αιχμηρή επίσημη δήλωση, η εταιρεία παραγωγής του Αντώνη Κανάκη, Tony Productions, έβαλε οριστικό τέλος στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1, ανακοινώνοντας την απόφαση της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Υπογραμμίζοντας ότι η αποχώρηση έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας γίνεται «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής», η πλευρά Κανάκη αφήνει σαφείς αιχμές για το παρασκήνιο των συζητήσεων, την ώρα που το τηλεοπτικό τοπίο προετοιμάζεται για ανακατάξεις και την επόμενη μέρα της δημοφιλούς σατιρικής εκπομπής.

Η επίσημη ανακοίνωση της Tony Productions

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» έδωσε στη δημοσιότητα την οριστική της απόφαση σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της εκπομπής και τη σχέση της με τον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Tony Productions αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του “Ράδιο Αρβύλα”».

Η εμφατική υπογράμμιση ότι η αποχώρηση γίνεται «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής» καθιστά σαφές ότι η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν εστιάστηκε σε οικονομικές παράμετρους ή τεχνικά ζητήματα προγραμματισμού, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της συντακτικής ελευθερίας, του ύφους της πολιτικής σάτιρας και των ορίων της κριτικής που ασκούσε η εκπομπή.

Βίντεο από την εκπομπή των «Ράδιο Αρβύλα» με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Βίντεο των «Ράδιο Αρβύλα» με τίτλο «Ο Μητσοτάκης και οι “τυχαίες συναντήσεις”», το έτος 2024:

Βίντεο των «Ράδιο Αρβύλα» για το τραγούδι «Λογαριασμός»:

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και η στάση του ΑΝΤ1

Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε την τηλεοπτική αγορά, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΑΝΤ1 και του Αντώνη Κανάκη φαίνεται να διεξάγονταν σε φορτισμένο κλίμα επί μήνες. Οι καθυστερήσεις στην επίτευξη συμφωνίας, σε συνδυασμό με διαρροές για διαφωνίες γύρω από το περιεχόμενο και τους όρους συνεργασίας, είχαν δημιουργήσει μια παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του ΑΝΤ1 δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για το αν θα εκδώσει επίσημη ευχαριστήρια ανακοίνωση ή αν θα επιλέξει να προσπεράσει το γεγονός χωρίς περαιτέρω τοποθετήσεις, καθώς το κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών παραμένει ιδιαίτερα ψυχρό.

Οι ρήξεις και οι τηλεοπτικές μετακινήσεις

Η διαδρομή της ομάδας του Αντώνη Κανάκη στην ελληνική τηλεόραση χαρακτηρίζεται από έντονες καμπές και διαδοχικές μετακινήσεις, όπου η επίκληση ζητημάτων αρχής αποτέλεσε κοινό παρονομαστή στις αποχωρήσεις τους.

1. Η πρώτη αποχώρηση από τον ΑΝΤ1 (Οκτώβριος 2018)

Οι πρώτες τριβές στη μακροχρόνια σχέση με τον ΑΝΤ1 εμφανίστηκαν το φθινόπωρο του 2018. Η καθυστέρηση της πρεμιέρας και οι φήμες που ήθελαν τον Αντώνη Κανάκη να επηρεάζει αποφάσεις του σταθμού για το πρόγραμμα της late night ζώνης, με αιχμή τη σύγκρουση με τον Γιώργο Λιάγκα για το αιφνίδιο κόψιμο της εκπομπής του, οδήγησαν σε ρήξη. Ο Κανάκης με επιστολή του κατηγόρησε τον σταθμό ότι επέτρεψε να καλλιεργηθούν ψευδείς φήμες σε βάρος του, οδηγώντας στην πρώτη αποχώρηση.

2. Η περίοδος στον ΣΚΑΪ (Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2020)

Στον ΣΚΑΪ η εκπομπή εντάχθηκε στο πρόγραμμα στη late night ζώνη από τον Φεβρουάριο του 2019. Ωστόσο, μετά το καλοκαίρι του ίδιου έτους και διαδοχικές αναβολές στην έναρξη της νέας σεζόν, η ομάδα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2020 την αποχώρησή της. Ο σταθμός αντέδρασε δηλώνοντας ότι ο παρουσιαστής έθεσε μόνος του τον εαυτό του εκτός κανάλιου λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.

3. Το YouTube, το OPEN και η επιστροφή στο Μαρούσι (2020 – 2021)

Μετά από μια περίοδο αυτόνομης προβολής μέσω του επίσημου καναλιού τους στο YouTube την άνοιξη του 2020, οι «Ράδιο Αρβύλα» υπέγραψαν με το OPEN τον Ιανουάριο του 2021, αναλαμβάνοντας την καθημερινή απογευματινή ζώνη (20:00). Τον Νοέμβριο του 2021 πραγματοποίησαν τη μεγάλη επιστροφή τους στον ΑΝΤ1, όπου και παρέμειναν μέχρι τη λήξη της σεζόν στα τέλη Ιουνίου.

Βίντεο των «Ράδιο Αρβύλα» που δείχνει πρόσωπα της Κυβέρνησης «να τους αποχαιρετά» στο φινάλε της εκπομπής για την σεζόν 2025-2026:

Η 18χρονη ιστορία του «Ράδιο Αρβύλα» στην τηλεόραση

Η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» αποτελεί ένα από τα πλέον μακροβιότερα και πιο επιδραστικά projects της ελληνικής τηλεόρασης:

Πρεμιέρα: Έγινε στις 14 Απριλίου 2008 στον ΑΝΤ1 στη ζώνη των 17:45.

Σύνθεση: Ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς υπήρξαν η σταθερή ηγετική ομάδα. Στη βασική σύνθεση συμμετείχαν επίσης ο Χρήστος Κιούσης και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος (ο οποίος απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2021). Στις πρώτες σεζόν συμμετείχαν επίσης η Ευγενία Σαμαρά και η Χριστίνα Μουστάκα.

Ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς υπήρξαν η σταθερή ηγετική ομάδα. Στη βασική σύνθεση συμμετείχαν επίσης ο Χρήστος Κιούσης και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος (ο οποίος απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2021). Στις πρώτες σεζόν συμμετείχαν επίσης η Ευγενία Σαμαρά και η Χριστίνα Μουστάκα. Εξέλιξη ζώνης: Η εκπομπή μετακινήθηκε στη late night ζώνη των 23:00 το 2010, πέρασε από εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη συχνότητα προβολής, πριν καθιερωθεί εκ νέου στην απογευματινή ζώνη των 20:00.

Η εκπομπή μετακινήθηκε στη late night ζώνη των 23:00 το 2010, πέρασε από εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη συχνότητα προβολής, πριν καθιερωθεί εκ νέου στην απογευματινή ζώνη των 20:00. Παράλληλα Projects: Η Tony Productions ανέπτυξε παράλληλα την εκπομπή «Βινύλιο», η οποία τη σεζόν 2024-2025 προβλήθηκε ως «Πειρατικό Βινύλιο» στο Μακεδονία TV, επιστρέφοντας εκ νέου στον ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο του 2025.

Βίντεο των «Ράδιο Αρβύλα» από το 2009:

Με τη σημερινή εξέλιξη, η σχεδόν τριαντάχρονη συνολική διαδρομή του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται, με το ενδιαφέρον της τηλεοπτικής αγοράς να στρέφεται πλέον στο επόμενο βήμα της ομάδας.

Η αρχή της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 και το ιστορικό των «Α.Μ.Α.Ν.»

Η πολυετής διαδρομή του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 1997, όταν η σατιρική ομάδα πήρε «μεταγραφή» για το κανάλι του Αμαρουσίου μετά από μια σύντομη πρώτη προβολή στο Mega Channel.

Η εκπομπή «Α.Μ.Α.Ν.», που είχε προγραμματιστεί αρχικά για το φθινόπωρο του 1996 με την παρουσία των Αντώνη Κανάκη, Σωτήρη Καλυβάτση και Αντώνη Παραρά, καθυστέρησε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του τελευταίου τον Φεβρουάριο του 1997.

Ο Αντώνης Παράρας και ο Αντώνης Κανάκης υπήρξαν στενοί φίλοι, συνοδοιπόροι και συνεργάτες, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ’90.Ο πρώτος διαγνώστηκε με λευχαιμία και έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου 1997, σε ηλικία μόλις 29 ετών, γεγονός που συγκλόνισε τον Αντώνη Κανάκη.

Τελικά, η εκπομπή «Α.Μ.Α.Ν.» έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 1997 στο Mega από τους Κανάκη και Καλυβάτση, οι οποίοι αποφάσισαν να μην αντικαταστήσουν τον φίλο τους, ενώ στο κοινό επικράτησε ο συναισθηματικός επαναπροσδιορισμός των αρχικών ως «Αντώνη Μας Άφησες Νωρίς».

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 9 επεισοδίων, ο ΑΝΤ1 απέσπασε την εκπομπή, εγκαινιάζοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη τριετή συνεργασία έως το 2000, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στις εκπομπές «Α.Μ.Α.Ν. Τα Καθάρματα» με την προσθήκη του Γιάννη Σερβετά και έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα δημιουργία του «Ράδιο Αρβύλα».

Βίντεο από την εκπομπή «Α.Μ.Α.Ν.»: