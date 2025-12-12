Στην εκπομπή Super Κατερίνα, σχολιάστηκε η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ιωάννας Τούνη.

Η influencer απάντησε μέσω βίντεο στο TikTok, αποκαλύπτοντας πολλές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του και εκφράζοντας την οργή της.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα να έχει τη γνώμη της και να κάνει τις ερωτήσεις που επιθυμεί στην εκπομπή της.

Σχολίασε ότι τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Αλεξάνδρου αφορούσαν την ανάρτησή του για το revenge porn, χωρίς να γνωρίζει αν όλα όσα είπε ήταν αληθή.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε με τη σειρά του: «Όλοι θα πούμε γνώμη μετά από αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που αλληλοκατηγορούνται. Δεν την στήριξε τότε ο άνθρωπος που καθόταν εδώ πριν πέντε χρόνια. Και όταν έγινε γνωστό αυτό με το βίντεο, υπήρξαν και κλάματα από τον Δημήτρη».

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Όταν ξέσπασε σε κλάματα για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη