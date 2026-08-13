Στη λεζάντα του post, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει ένα μικρό spoiler για τη νέα σεζόν του διάσημου διαγωνισμού modelling, δηλώmοντας ότι ο νέος κύκλος «έχει απ’ όλα».

Αναλυτικότερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγραψε: «Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το @gntmgr είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας.

Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία!

Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς.

Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι!

Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP!

Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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