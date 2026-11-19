Μια έξοδο στη Γλυφάδα, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, πραγματοποίησε η Ολυμπία Χοψονίδου, έχοντας στο πλευρό της δύο μικρά μέλη της οικογένειάς της.

Η πρώην Σταρ Ελλάς εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και βγήκε για βόλτα με την κόρη της, Αναστασία, και τον ανιψιό της.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στους δρόμους των νοτίων προαστίων, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της με την κόρη της. Η ίδια κρατούσε το καρότσι με τον μικρό ανιψιό της, γιο της αδελφής της, Βαλέριας Χοψονίδου.

Ο νέος ρόλος της θείας

Η Βαλέρια Χοψονίδου έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Ιούλιο του 2025, όταν έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Έτσι, η Ολυμπία απέκτησε έναν ακόμη ξεχωριστό ρόλο στην οικογένεια, αυτόν της θείας, τον οποίο φαίνεται να απολαμβάνει μέσα από στιγμές όπως η συγκεκριμένη βόλτα.

Η μεγάλη οικογένεια με τον Βασίλη Σπανούλη

Η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με έξι παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους.

Ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο Δημήτρης, η Αιμιλία, η Αναστασία και η μικρότερη κόρη τους, Αλεξάνδρα, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα του ζευγαριού.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του πρώην μπασκετμπολίστα, οι δυο τους προσπαθούν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν με τα παιδιά τους. Η Ολυμπία, άλλωστε, έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία που έχει για εκείνη η μητρότητα, ενώ κατά διαστήματα μοιράζεται στα social media στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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