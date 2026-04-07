Την Ολυμπία και τη Βαλέρια Χοψονίδου απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια βόλτας τους για ψώνια.

Η Σταρ Ελλάς του 2006 και η αδελφή της έχουν αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση μέσα στα χρόνια, παρά τις αυξημένες τους υποχρεώσεις και φροντίζουν πάντα να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη. Η Βαλέρια Χοψονίδου, μάλιστα, ήταν πάντα στο πλευρό της αδελφής της και φρόντιζε να περνά ποιοτικό χρόνο με τα έξι ανίψια της.

Η Βαλέρια, τον Ιούλιο, έγινε για πρώτη φορά μητέρα, καθώς έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Η Ολυμπία Χοψονίδου, για την εμφάνισή της αυτή, επέλεξε ένα oversized λευκό πουκάμισο και μια φαρδιά μαύρη βερμούδα, η οποία αποτελεί τάση τις τελευταίες σεζόν. Το συνδύασε με ασπρόμαυρο φουλάρι, μαύρη πολυτελή τσάντα, μαύρα γυαλιά και loafers με ψηλές κάλτσες, τα οποία αποτελούν την απόλυτη τάση της φετινής σεζόν.

Η Βαλέρια από την άλλη, επέλεξε ένα πιο άνετο και αθλητικό look, με ανοιχτόχρωμο τζιν, το οποίο σέταρε με το ίδιο oversized jacket και λευκό t-shirt. Συμπλήρωσε το λουκ με μια ταμπά τσάντα και λευκά αθλητικά για άνεση στο απαραίτητο περπάτημα που θέλουν τα ψώνια στις αγορές της Αθήνας.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ολυμπία Χοψονίδου είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Σπανούλη και μαζί έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει 6 παιδιά, τον Θανάση, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, την Αιμιλία, την Αναστασία και την Αλεξάνδρα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

