Η κορυφαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ φέτος έχει έντονο άρωμα Ελλάδας αφού η Euroleague 2026 πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στρέφεται στο Telekom Center Athens, όπου από τις 22 έως τις 24 Μαΐου Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε αύριο, Παρασκευή (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια παραμένουν οι σύζυγοι και οι σύντροφοι των παικτών, οι οποίες βρίσκονται σταθερά στο πλευρό τους, προσφέροντάς τους αμέριστη στήριξη σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη σύζυγο του Γάλλου Evan Fournier, ο οποίος πριν τον Ολυμπιακό έπαιζε μπάσκετ στο NBA.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Fournier (@laurafournier10)

Η γνωριμία και ο γάμος στο Παρίσι

Η Laura, γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Evan Fournier πέρασε τον Ατλαντικό από τη Γαλλία σε ηλικία 19 ετών, δίχως να γνωρίζει καθόλου αγγλικά. Πήγε στο Κολοράντο για να ενταχθεί στους Ντένβερ Νάγκετς και δεν είχε την παραμικρή ιδέα πώς θα ήταν η ζωή εκεί. Όλη του η γνώση για τα αμερικανικά έθιμα και τον τρόπο ζωής προερχόταν από την παρακολούθηση αγώνων μπάσκετ του NBA ή από αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες.

Ο Evan Fournier και η αγαπημένη του, Laura, γνωρίστηκαν το 2014 και πέντε χρόνια αργότερα σφράγισαν τον έρωτά τους με έναν ρομαντικό γάμο στο Παρίσι στο Le Royal Monceau Raffle. Έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και έκτοτε παραμένουν αχώριστοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό βήμα.

Ο Evan έχει μάτια μόνο για τη σύζυγό του την οποία αποκαλεί «τα πάντα» του ενώ οι Γάλλοι χαρακτηρίζουν την Laura ως «ένα τέλειο παράδειγμα μιας αριστοκρατικής αλλά ήσυχης ζωής, καθώς αγαπά και υποστηρίζει την καριέρα και τη φήμη του συζύγου της».

Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο το 2019 και τον Ιανουάριο του 2023 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους.

Πρώην μοντέλο και μεσίτρια στον χώρο του real estate

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Laura Fournier είναι πρώην μοντέλο και μεσίτρια στον χώρο του real estate. Επίσης έπαιζε και αυτή μπάσκετ.

Η σύζυγος του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και γι’ αυτό δεν δημοσιεύει συχνά στιγμές με την οικογένειά της στα social media.

Ο Evan Fournier, η Laura και τα παιδιά τους ζούσαν στη Φλόριντα αλλά πλέον ζουν στην Αθήνα. Το ζευγάρι αγαπά τα ταξίδια και μετά το τέλος των επαγγελματικών υποχρεώσεων του Fournier, απολαμβάνει τις διακοπές του σε διάφορους προορισμούς είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Το στυλ της κυρίας Fournier

Η Laura Fournier διαθέτει ένα προσεγμένο στυλ όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσα από τις φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια κρατά χαμηλούς τόνους καθώς δεν επιθυμεί να προβάλλεται η προσωπική της ζωή με τον Evan Fournier.

