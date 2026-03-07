Το μεγάλο ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που διεξήχθη χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, έληξε με νίκη των γηπεδούχων με σκορ 86-80.

Η αναμέτρηση των «αιωνίων» δεν ήταν μόνο μια σκληρή μάχη στο παρκέ, αλλά και το απόλυτο κοινωνικό γεγονός της εβδομάδας, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου στις court-side θέσεις του ΣΕΦ.

Τα βλέμματα τράβηξε η κορυφαία σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη, η οποία συνοδευόταν από τον καλό φίλο της, στυλίστα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Fancy James. Η παρουσία της έδωσε ένα αέρα διεθνούς αισθητικής στο γήπεδο, με την ίδια να επιλέγει ένα κομψό αλλά sport-chic σύνολο.

Δίπλα τους βρέθηκαν η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια της high society. Το ζευγάρι, που γιόρτασε πρόσφατα τα 50ά γενέθλια του επιχειρηματία με ένα φαντασμαγορικό πάρτι, απόλαυσε τον αγώνα από τις πρώτες σειρές, με την Μαριέττα Χρουσαλά να κλέβει για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με την προσεγμένη της εμφάνιση.

Παρά τις ηχηρές απουσίες, όπως αυτή του Ματίας Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό, ο αγώνας κράτησε την ένταση στα ύψη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατάφερε να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος τον περασμένο Φεβρουάριο, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ να πρωταγωνιστούν.

