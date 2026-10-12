Κατάμεστο ήταν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και με τον κόσμο να δημιουργεί εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Σε αυτό το ματς στα επίσημα του γηπέδου το παρών έδωσε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία και κατηφόρισε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι.

Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπάσκετ ο Γάλλος αστέρας βρέθηκε στο πλευρό των παικτών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καταχειροκροτήθηκε.

Στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης» το παρών έδωσαν και άλλοι επώνυμοι μεταξύ αυτών ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Marigona και ο Γιάννης Μώραλης.

Η σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 6η αγωνιστική της Super League, ανέδειξε νικητές (1-0) τους «Πειραιώτες», οι οποίοι επικράτησαν με γκολ του Ρέτσου, αν και χρειάστηκε να παίξουν σχεδόν ένα μισάωρο με παίκτη λιγότερο, υποχρεώνοντας το «τριφύλλι» στην πρώτη του απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

Εβάν Φουρνιέ

Marigona

Γιάννης Μώραλης

Νίκος Οικονομόπουλος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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