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Ολυμπιακός: Το γλέντι για την κατάκτηση του Ελληνικού Πρωταθλήματος – Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών

Βγήκαν σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας
Βασίλης Κοντζεδάκης
14.06.2026 | 16:00 UPD:14.06.2026, 16:13
Ολυμπιακός: Το γλέντι για την κατάκτηση του Ελληνικού Πρωταθλήματος – Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών

Η φετινή σεζόν του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν στα τέλη Μαΐου τη Euroleague και πρόσθεσαν στη συνέχεια, στα μέσα Ιουνίου, ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή τους, καθώς επιβλήθηκαν με 3-2 νίκες του Παναθηναϊκού, στους τελικούς του Πρωταθλήματος, φτάνοντας τα 16.

Οι παίκτες, οι προπονητές και το σταφ γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σηκώνοντας την κούπα. Όμως, ήταν δεδομένο ότι η βραδιά θα ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς θα είχε και συνέχεια στους εορτασμούς.

Έτσι, όλη η ομάδα των Πειραιωτών βγήκε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, με σκοπό να συνεχίσουν το «γλέντι» και να αποβάλουν όλη την πίεση της αγωνιστικής περιόδου μαζί τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χορεύοντας και τραγουδώντας.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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