Ολυμπιακός: Το γλέντι για την κατάκτηση του Ελληνικού Πρωταθλήματος – Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών

Οι παίκτες, οι προπονητές και το σταφ γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σηκώνοντας την κούπα. Όμως, ήταν δεδομένο ότι η βραδιά θα ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς θα είχε και συνέχεια στους εορτασμούς.

Έτσι, όλη η ομάδα των Πειραιωτών βγήκε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, με σκοπό να συνεχίσουν το «γλέντι» και να αποβάλουν όλη την πίεση της αγωνιστικής περιόδου μαζί τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χορεύοντας και τραγουδώντας.

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Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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