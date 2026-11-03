Την επίσημη πρεμιέρα της παιδικής παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» φιλοξένησε το θέατρο Μαβίλη το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, με αρκετά γνωστά πρόσωπα να βρίσκονται ανάμεσα στους θεατές.

Η παράσταση βασίζεται στο διαχρονικό έργο του William Shakespeare, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Λάζαρου Βαρτάνη και του Στέφανου Παπατρέχα, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Ναταλία Δήμου.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που φωτογραφήθηκαν στην πρεμιέρα ήταν η Σία Κοσιώνη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η Μαρία Ματσούκα με τον γιο της, ο Δημήτρης Πλειώνης με τη σύζυγο και τα παιδιά τους, καθώς και η Μόσχα Χατζηευσταθίου με τον Δημήτρη Λιακόπουλο.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ