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Την επίσημη πρεμιέρα της παιδικής παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» φιλοξένησε το θέατρο Μαβίλη το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, με αρκετά γνωστά πρόσωπα να βρίσκονται ανάμεσα στους θεατές.
Η παράσταση βασίζεται στο διαχρονικό έργο του William Shakespeare, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Λάζαρου Βαρτάνη και του Στέφανου Παπατρέχα, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Ναταλία Δήμου.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια.
Ανάμεσα στους καλεσμένους που φωτογραφήθηκαν στην πρεμιέρα ήταν η Σία Κοσιώνη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η Μαρία Ματσούκα με τον γιο της, ο Δημήτρης Πλειώνης με τη σύζυγο και τα παιδιά τους, καθώς και η Μόσχα Χατζηευσταθίου με τον Δημήτρη Λιακόπουλο.
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Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ