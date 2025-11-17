Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλι Κάκκαβα έκαναν πρεμιέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη νέα τους εκπομπή «Εδώ TV» στο κανάλι OPEN.

Οι δύο παρουσιαστές καλωσόρισαν το κοινό και, μεταξύ άλλων θεμάτων, αναφέρθηκαν και στο τέλος της συνεργασίας τους με την εκπομπή «Super Κατερίνα» την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Εξέφρασαν δημόσια το παράπονό τους προς την Κατερίνα Καινούργιου, νιώθοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με τον σταθμό και την παρουσιάστρια δεν ήταν ο ενδεδειγμένος ή ο αναμενόμενος.

Αυτό, φαίνεται ότι δεν άρεσε στην παρουσιάστρια του ALPHA, η οποία βλέποντας όλα όσα ειπώθηκαν για εκείνη στην εκπομπή, προχώρησε σε unfollow και block τόσο στον Γρηγόρη Γκουντάρα, όσο και στην Ναταλί Κάκκαβα. Το γεγονός αυτό συζητήθηκε έντονα τόσο από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας αρνητικά την στάση του ζευγαριού της μεσημεριανής ζώνης του OPEN.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, παραχώρησαν δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast at Star, και ερωτώμενοι για τα παραπάνω, ο παρουσιαστής απάντησε: «Όταν λες την αλήθεια δεν μετανιώνεις, να λες αλήθεια όμως. Ωπα πάλι, τι είναι αυτό τώρα; (σ.σ. το unfollow), Μπορεί να ήταν μια παρορμητική κίνηση. Εγώ δεν ξέρω καν τι είναι unfollow, δεν έχω κάνει ποτέ block. Μπορεί έτσι να ένιωσε και να το έκανε. Έλα ρε παιδιά η ζωή δεν είναι στα social, αν έχεις πρόβλημα με κάποιον πάρτον τηλέφωνο και πες του το πρόβλημά σου να το λύσετε, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά, είναι πάνω από εμένα».

Τότε, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι είναι κάτι που αφορά περισσότερο τον Γρηγόρη παρά εμένα, τι σημαίνει το block, δεν θέλει να σε ξαναδεί μπροστά του ο άλλος; Αν θέλει να μας εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει να μας πει να απαντήσουμε πώς νιώθουμε με αυτό».

Τι είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα για την Κατερίνα Καινούργιου

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μετά την προβολή του βίντεο στο οποίο η Κατερίνα Καινούργιου ακούγεται να λέει ότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ κακή για την ίδια σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης, σχολίασε με έντονο τρόπο τα εξής: «Να σταθώ στην Καινούργιου, να της ευχηθώ με τις θερμότερες ευχές μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ με αυτά που άκουσα. Θα δώσω απαντήσεις και για όλα αυτά που ακούστηκαν.

Αφού ακούσαμε την αγαπημένη μας Κατερίνα να λέει ότι η περσινή χρονιά ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά, θα μου επιτρέψεις με αγάπη να διαφωνήσω, είχα πει ότι είχαμε μια εξαιρετικά πετυχημένη χρονιά με τις συνθήκες που βιώναμε στην συγκεκριμένη εκπομπή. Βίωσα το εξής παράδοξο που είχε γίνε ανέκδοτο στο γραφείο, η εκπομπή έβγαινε πρώτη για πολύ καιρό και έβλεπα στα μάτια μια στεναχώρια, μια απογοήτευση. Γι’ αυτό είπα ότι ήταν μια περίεργη χρονιά γιατί δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Φέτος σαρώνει, τα σαρώνει ήδη, δεν ξέρω αν έφυγαν κάποιοι συνεργάτες και έκανε καλό, πάντως σαρώνει.

Είναι και λιγάκι οξύμωρο του να παλεύεις να βγεις πρώτος και αντί να βλέπεις χαμόγελο, να βλέπεις απογοήτευση. Εγώ ερμηνεία ακόμα δεν έχω δώσει, και για να είμαι ειλικρινής πάντα ρωτούσα, γιατί δεν χαίρεστε; Μου έλεγαν “τυχαίο γεγονός”. Τυχαίο γεγονός ενώ γινόταν για μήνες, κάτι γινόταν καλά. Είπε “πολύ κακή χρονιά”, δεν ήταν κακή χρονιά. Έχει το δικαίωμα στον τηλεοπτικό αέρα να πει ό,τι θέλει, να νιώθει έτσι ότι το ξορκίζει. Στην Κατερίνα ευχήθηκα για το παιδάκι της με το καλό να έρθει και μου απάντησε βεβαίως καλή αρχή».

