Ανακοίνωση στήριξης υπέρ της δημοσιογράφου του OPEN, Μαρίας Σιαμπάνου, εξέδωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος. Αφορμή στάθηκαν τα ποικίλα σχόλια και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα social media από ένα απρόοπτο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης για τις φωτιές.

Η νεαρή ρεπόρτερ έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής στα social media, όταν σε απόσπασμα από τη μετάδοσή της φάνηκε να γελά νευρικά την ώρα που βρισκόταν στο μέτωπο της φωτιάς. Το Σωματείο των Πυροσβεστών, ωστόσο, θέλησε να υπερασπιστεί τη δημοσιογράφο, τονίζοντας πως γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πυροσβεστών για τη ρεπόρτερ του OPEN

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου. Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση», αναφέρει η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος.

Στο πλευρό της και ο διευθυντής ειδήσεων του OPEN

Τη στήριξή του στη δημοσιογράφο εξέφρασε και ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

«Κρατήστε ένα κλαδάκι κατανόησης, δύο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι», έγραψε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως η δημοσιογράφος βρέθηκε σε «συνθήκες οριακές» για την κάλυψη των γεγονότων.

govastiletto.gr – Μαρία Σιαμπάνου: Ποια είναι η ρεπόρτερ του OPEN που βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών του διαδικτύου