Ο Τριαντάφυλλος για πρώτη φορά αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαδικασίες διαζυγίου με την σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το στενάχωρο περιστατικό στον Νίκο Γεωργιάδη, όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως δεν ήταν καλός ως σύντροφος.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να είναι καλά, με στήριξε και τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιον λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί άλλαξαν όλα», εξομολογείται ο Τριαντάφυλλος.

«Δεν ήταν γκομενικό το θέμα, ήταν παράπονα ότι άργησα να γυρίσω και τέτοια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Δεν θα μου έβαζα υψηλό βαθμό ως σύζυγο. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν παντρευόμουν τώρα ή μετά το Survivor. Τώρα πια ξέρω τα λάθη μου, όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πολύ πιο τυχερή», παραδέχεται ο Τριαντάφυλλος στην Huffington Post.

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη μεταδόθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/3) από το Buongiorno.

