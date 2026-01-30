Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 της χρόνια, η Oprah Winfrey γιόρτασε τα γενέθλιά της την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, κάνοντας deadlifts στο γυμναστήριο. Η «βασίλισσα της τηλεόρασης» μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram, τονίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης στην τρίτη ηλικία και παραδεχόμενη με χιούμορ πως μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της συγκεκριμένης άσκησης.

Όπως δήλωσε μέσα από τη δημοσίευσή της, για εκείνη η ζωή στα 72 διαφέρει τελείως από εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών και παρότρυνε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να δοκιμάζουν νέα πράγματα.

Στη συνοδευτική λεζάντα του βίντεο, η Oprah Winfrey έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ζωή στα 72 μοιάζει διαφορετική από κάθε άλλη δεκαετία. Πριν από δύο καλοκαίρια και δύο νέες αρθρώσεις γονάτων, αποφάσισα να προσθέσω προπόνηση ενδυνάμωσης στο πρόγραμμά μου, γιατί όλοι χρειάζεται να διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα όσο μεγαλώνουμε. Έτσι, με αφορμή έναν ακόμη κύκλο ζωής για μένα, δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Ποτέ δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει».

Δείτε την ανάρτησή της:

