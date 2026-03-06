Τον τρόμο που βίωσε στο Ντουμπάι περιέγραψε η Βάσια Λόη στην κάμερα του MEGA. Η παρουσιάστρια, μιλώντας στη Δώρα Αναγνωστοπούλου, αναφέρθηκε στις ώρες αγωνίας που πέρασε μαζί με τα παιδιά της όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις στην περιοχή. Η ίδια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να παραμείνει ασφαλής και την έντονη ανησυχία της μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρισκόταν στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το περασμένο Σάββατο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Όπως ανέφερε, ήταν προγραμματισμένο να φύγουν την Κυριακή, κάτι που δεν κατέστει δυνατό, μιας και είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις. Τελικά, η ίδια κατέφυγε με την οικογένειά της στο Ομάν, από όπου και τελικά κατάφεραν να επαναπατριστούν την Τετάρτη.

«Ήμουν στο Ντουμπάι με τους γιους μου που είναι 12 και 13 ετών. Θα επιστρέφαμε την Κυριακή το πρωί και μας βρήκαν εκεί τα γεγονότα του Σαββάτου. Η πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε βγει κάποια στιγμή γύρω στις επτά παρά, να περπατήσουμε στους δρόμους του Ντουμπάι και ακούσαμε έναν εκκοφαντικό θόρυβο. Τρομάξαμε. Τρόμαξε όλος ο κόσμος. Είδαμε ένα σύννεφο καπνού από μακριά, φαινόταν σε όλο το Ντουμπάι.

Πήγαμε γρήγορα στο σπίτι, να δούμε τι θα κάνουμε, να μαζέψουμε τα πράγματα, γιατί μέναμε σε πολύ ψηλό κτήριο… Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά, να είμαστε χαμηλά. Εκεί ξεκίνησε ο τρόμος. Όλο το βράδυ ερχόντουσαν τα μηνύματα της πολιτικής προστασίας στα κινητά μας… Όλος ο κόσμος όταν άκουγε έναν θόρυβο έβγαινε έξω να δει τι γίνεται. Μας έλεγαν να μένουμε μακριά από τα παράθυρα. Καθόμασταν με τα παιδιά μέσα στο δωμάτιο με τα ρούχα, να είμαστε σε ετοιμότητα.

Την επόμενη μέρα ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα… Είχε κλείσει ο εναέριος χώρος. Μετά από δυο 24ωρα στο Ντουμπάι αποφασίσαμε με τον άντρα μου να πάμε στο Ομάν που εκεί γινόντουσαν κάποιες πτήσεις…Στην Αθήνα φτάσαμε την Τετάρτη το βράδυ. Ήταν η πρώτη πτήση που έγινε από το Ομάν. Η οργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Πρεσβείες ήταν εντυπωσιακή» είπε η Βάσια Λόη.

Λίγα λόγια για τη Βάσια Λόη

Η Βάσια Λόη έγινε γνωστή μέσα από την παρουσίαση εκπομπών στο Alter. Πριν από 15 χρόνια αποφάσισε να κλείσει την επιτυχημένη πορεία της στην τηλεόραση και να αφιερωθεί πλήρως στην οικογένεια που απέκτησε με τον σύζυγό της και εφοπλιστή, Νίκο Μαδιά.

Η πρώην παρουσιάστρια συμμετείχε σε σειρά μεσημεριανών εκπομπών τη δεκαετία 2000-2010, με τελευταία το «Μεσημεριανό Express» στο Alter (2009-2011).

