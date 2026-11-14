Ώρες αγωνίας για τον Νίκο Κοκλώνη: Εγκλωβισμένος σε αεροπλάνο στις ΗΠΑ – «Δεν έχουμε ενημέρωση»

Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, παρουσιαστής και CEO της Barkingwell Media μοιράστηκε τη δυσάρεστη περιπέτειά του μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανεβάζοντας στιγμιότυπα μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους όπου βρίσκεται εγκλωβισμένος, στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ (Newark) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αρχικά, ο Νίκος Κοκλώνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους του για την πολύωρη καθυστέρηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καθηλωμένοι στο έδαφος 1 ώρα ήδη». Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η κατάσταση φάνηκε να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με το πλήρωμα να δίνει ανησυχητικές οδηγίες στους επιβάτες.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο παρουσιαστής μετέφερε το κλίμα που επικρατεί μέσα στο αεροπλάνο, σημειώνοντας: «Μην δένετε τις ζώνες σας. Ετοιμαστείτε για έκτακτη αποβίβαση αν χρειαστεί. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα. Δεν βγαίνει κανείς».

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