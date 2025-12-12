Ο Ορέστης Τζιόβας έκανε, στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Breakfast @Star, μια αποκάλυψη για την προσωπική ζωή του.

Αρχικά, ο ηθοποιός ανέφερε ότι θα παρουσίαζε ένα τηλεπαιχνίδι που θα του άρεσε, και ότι οι προτάσεις που του έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν τον ενδιέφεραν. Ακόμη, σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή, ο Ορέστης Τζιόβας παραδέχτηκε ότι είναι σε σχέση, και χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες είπε ότι είναι πολύ καλά.

Ο ηθοποιός δήλωσε: «Ίσως να έκανα ένα τηλεπαιχνίδι, αλλά κάτι που θα μου άρεσε πολύ συγκεκριμένα, όχι απλά να κάνω κάτι για να βρεθώ εκεί. Μου έχουν κάνει προτάσεις για πράγματα που δε μου άρεσαν».

Αναφορικά με την προσωπική του ζωή, είπε: «Είμαι μαζί με μια κοπέλα και είμαστε μια χαρά. Καλά είμαι».

