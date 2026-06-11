Ο Ορέστης Τζιόβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» κι έδωσε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός ηθοποιός μέσα σε όλα αποκάλυψε πως την περίοδο του κορωνοϊού, που ήταν δύσκολη η κατάσταση με τα θέατρα χρειάστηκε να εργαστεί σε…μπεργκεράδικο!

Μάλιστα αποκάλυψε πως τον εκνεύριζε το γεγονός πως στα media τον ηρωποιούσαν.

«Έχω δουλέψει σε μπεργκεράδικο. Είναι δύσκολο το fast-food, γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Το έκανα για έναν χρόνο, ήταν μετά τον covid. Ενδιάμεσα βασικά, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα», είπε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Τζιόβας.

Δείτε το βίντεο:

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός ανέφερε πως υπήρχαν βλέμματα λύπησης απέναντί του: «Αντιμετώπισα τα βλέμματα του κόσμου, ότι “ο καημένος”», ωστόσο στα media τον επιβράβευαν, παρόλο που για τον ίδιο δεν ήταν σωστό.

«Το ηρωοποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Αντί να λέμε “δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτήν που θέλει για να ζήσει;”. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να λέμε», σημείωσε.

govastiletto.gr -Ορέστης Τζιόβας: Ποια είναι η κούκλα ηθοποιός που βρίσκεται στο πλευρό του τον τελευταίο χρόνο