Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Ορέστης Τζιόβας, κατά τη διάρκεια διαλείμματος από την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα με τη δημοσιογράφο Φρόσω Κυριαζή, αναφερόμενος τόσο στην επαγγελματική του πορεία, όσο και στην κοινωνία και τον χώρο του Θεάτρου.

Ο ηθοποιός σχολίασε την σημερινή κοινωνία λέγοντας ότι κυριαρχούν οι «αντι-ήρωες» και πως η πολιτική και γενικότερα η στάση των ανθρώπων δείχνει σημάδια φθοράς.

Όσον αφορά την τηλεόραση, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα νέο αστυνομικό δράμα, των γυρισμάτων του οποίου τα σχέδια ξεκινούν τον Μάρτιο, χωρίς ακόμα να έχει οριστεί η ημερομηνία προβολής.

Η συζήτηση στράφηκε και στο κίνημα #MeToo και στον τρόπο που οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται με τον επαγγελματικό χώρο.

Ο Τζιόβας σχολίασε ότι η ζωή συνολικά μοιάζει με «ένα μεγάλο κρεβάτι», καθώς οι ερωτικές και προσωπικές σχέσεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και μερικές φορές επηρεάζουν και τον εργασιακό χώρο.

Ωστόσο τόνισε πως, αν και συνυφασμένα, τα προσωπικά και τα επαγγελματικά είναι ξεχωριστά θέματα.

«Δεν θα έλεγα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτά είναι ντροπή δηλαδή, όποιος τα λέει. Πολλοί άνθρωποι σε πολλούς κλάδους θα εκμεταλλευτούν την ερωτική τους ζωή για να πετύχουν επαγγελματικά. Είναι μια πραγματικότητα. Ξεκίνησε από το Θέατρο. Δυστυχώς, έχει μείνει στο θέατρο, στον αθλητισμό, περιορισμένα το #MeToo. Εκεί που δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων, στην εστίαση, στη δημοσιογραφία», είπε ο ίδιος.