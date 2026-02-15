Ο Ορέστης Τζιόβας τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε σχέση και δηλώνει πολύ ερωτευμένος!

Ήδη από το φθινόπωρο, σε συνεντεύξεις του, ο Ορέστης Τζιόβας είχε αποκαλύψει ότι δεν είναι πλέον εργένης, αποφεύγοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες για την ταυτότητα της συντρόφου του. Πλέον, το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του είναι η Ηρώ Γκουλίτου, ηθοποιός στα πρώτα της βήματα, με κοινή γλώσσα και κοινές αγωνίες.

Άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο επιβεβαιώνουν ότι ο ηθοποιός διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η μελαχρινή ηθοποιός τον περίμενε μετά τις παραστάσεις του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για να φύγουν μαζί. Χωρίς φανφάρες, χωρίς επιτηδευμένες κινήσεις. Μόνο οι δυο τους.

Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά στη Realnews, λέγοντας: «Είμαι σε σχέση περισσότερο από έναν χρόνο. Είναι ηθοποιός και εκείνη, στα πρώτα της βήματα στον χώρο. Δεν μένουμε μαζί».

Και συμπλήρωσε: «Θα έλεγα ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι εκτός χώρου δυσκολεύονται να κατανοήσουν το πρόγραμμά μας, τον τρόπο της δουλειάς, ότι εγώ μπορεί να συναναστρέφομαι με γυναίκες και να έρχομαι πολύ κοντά μαζί τους σωματικά, να κάνω ερωτικές σκηνές στο θέατρο και στην τηλεόραση. Αυτό το στάδιο οι άνθρωποι εκτός χώρου μπορεί να μην το ξεπεράσουν ποτέ. Υπήρξαν σχέσεις που δεν ξεκίνησαν ποτέ, γιατί ενστικτωδώς κατάλαβα ότι ο άλλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να το διαχειριστεί αυτό».

Θυμίζουμε πως ο Ορέστης Τζιόβας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, σε σκηνοθεσία Ελένη Σκότη, στο Σύγχρονο Θέατρο. Από την πλευρά της, η Ηρώ Γκουλίτου συμμετέχει στην παιδική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννης Ξανθούλης, σε σκηνοθεσία Χρήστος Τριπόδης, στο Θέατρον Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

